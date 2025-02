Festspiele Taggenbrunn 2025: Musikgenuss von Klassik bis Gegenwart

Unter dem Motto "kultur.genuss.erleben" finden 2025 die Festspiele in Taggenbrunn statt. Eröffnet wird am 10. Mai mit einem dreifachen Grammy-Gewinner.

Inspiriert vom Festspielmotto 2025 „kultur.genuss.erleben“ präsentiert Intendant Arno Steinwider in seinem zweiten Jahr als künstlerischer Leiter der Festspiele Taggenbrunn ein vielfältiges Programm – von Klassik über Operette und Musical bis hin zur Gegenwartsmusik – eingebettet in die einzigartige Atmosphäre von Burg Taggenbrunn.

Eröffnung mit Grammy-Gewinner Thomas Quasthoff

Die Eröffnung am 10. Mai 2025 mit dem dreifachen Grammy-Gewinner Thomas Quasthoff bildet den Auftakt zu einem Festspielreigen, der mit herausragenden Künstlern wie Mark Seibert, Tobias Moretti oder dem Johann Strauss Ensemble der Wiener Symphoniker unvergessliche Konzerterlebnisse verspricht.

Thomas Quasthoff – „My Favourite Song

Wenn Thomas Quasthoff sein neues Programm „My Favourite Songs“ zum Klingen bringt, ist er vor allem eines: absolut authentisch. Einst als weltberühmter Opern- und Liedsänger gefeiert, beendete der Bassbariton Thomas Quasthoff seine beispiellose Karriere im Jahr 2012 mit dem Gewinn von drei Grammys und sieben ECHOs. Mit seinen „Favourite Songs“ von George Gershwin über Ray Brown bis John Lennon begeisterten Quasthoff und seine Band bereits in der Londoner Wigmore Hall und der Elbphilharmonie Hamburg. 2025 wird Thomas Quasthoff mit einer eigenen, ganz besonderen Auswahl an Songs die am 10. Mai 2025 Festspiele Taggenbrunn eröffnen

Salut de Vienne

Dem Taggenbrunner Festspielpublikum präsentieren die Symphoniker dabei sowohl die schwungvollen Meisterwerke des Walzerkönigs, als auch Kompositionen von Franz Lehár, Emmerich Kálmán und anderen Größen der Wiener Operette, die den Geist der Strauss Dynastie in ihren eigenen Stücken weiterleben ließen. Mit dabei als Special Guest ist Sopranistin Iva Schell, die lange Jahre als Mitglied der Oper Leipzig brillierte, sowie der in Wien, Paris und New York gefeierte Bassbariton Thomas Tatzl.

Alpen & Glühen

Das vom international renommierten Trompeten-Virtuosen Thomas Gansch initiierte Bandprojekt „Alpen & Glühen“ vereint herausragende Musiker, die ihre vielfältigen musikalischen Einflüsse zu einem einzigartigen Klangkörper verschmelzen. Volksmusik trifft auf Jazz, humorvolle Grooves auf indische Ragas, filigranes Musizieren auf mitreißende Improvisationen. Mit dem grammynominierten Musiker Manu Delago, dem aus Klagenfurt stammenden Frontmann Lukas Kranzelbinder und dem radio.string.quartet hat das Ensemble in den letzten Jahren restlos ausverkaufte Konzerte gespielt.

Philharmonix – The Vienna Berlin Music Club

Die phantastischen Musiker der Berliner und Wiener Philharmoniker teilen eine tiefe Leidenschaft für Musik, die weit über das klassische Repertoire hinausgeht. In ihren brillanten Neufassungen interpretieren sie Jazz, Latin, jüdische Volksmusik, Hollywood-Melodien und Pop auf einzigartige Weise. Die Mitglieder des Ensembles haben zahlreiche Preise und bedeutende Klassikwettbewerbe gewonnen.

Viva Vivaldi! – Die vier Jahreszeiten

Antonio Vivaldis Werk „Die Vier Jahreszeiten“, 1725 in Venedig veröffentlicht, zählt zu den bekanntesten und schönsten Kompositionen der Musikgeschichte. Zum 300-jährigen Jubiläum präsentieren die Festspiele Taggenbrunn dieses ikonische Werk mit Star-Geiger Yury Revich, ECHO Klassik-Preisträger und Gewinner des International Classical Music Awards, als Solisten und dem Ensemble MY Sounds.

Musicalstars – Die größten Hits

Die drei erfolgreichsten Musicalstars Österreichs präsentieren gemeinsam mit ihrer Band unter der Leitung von Christian Frank die größten Erfolge ihrer Laufbahn, darunter Tanz der Vampire, Elisabeth, I am from Austria, Mozart, Evita und Romeo & Julia. Mark Seibert ist ein gefeierter Star zahlreicher Musicalproduktionen im deutschsprachigen Raum. Missy May begeistert als vielseitiges Talent in Schauspiel, Moderation und Gesang. Lukas Perman, bekannt aus großen Wiener Musicals und der TV Show Dancing Stars, kehrt nach seinem Vorjahreserfolg als Publikumsliebling in „The Gentlemen of Swing“ auf die Bühne der Festspiele Taggenbrunn zurück.

Tierisch – Max Müller singt und liest

Für viele überraschend, der beliebte Polizist aus den „Rosenheim-Cops“ ist auch ausgebildeter Opernsänger. Man sollte diesen Abend also nicht versäumen. Oder wie „Michi Mohr“ sagen würde: „Wenn sie bitte mitkommen möchten.“ Ob in Kabarettchansons von Georg Kreisler, im romantischen Kunstlied von Schubert, in gemüts- und humorvollen Wiener Liedern, in alten Schlagern oder hintersinnig-ironischen Tiergedichten von Ringelnatz und Morgenstern – immer begeistert Max Müller als Sänger mit einschmeichelndem Timbre gleichermaßen wie als Rezitator mit schauspielerischer Wandlungsfähigkeit.

Irrfahrten – Sonderkonzert

Vor über zweieinhalb tausend Jahren forderte der griechische Dichter Homer die Muse auf, sie möge doch von dem Mann erzählen, den es so viele Jahre in der Fremde umhergetrieben hat: Odysseus. Seither spricht die Muse weiter von ihm: nicht nur in Homers Geschichten, sondern auch in Dantes „Commedia“ und Kazantzakis‘ „Odyssee“. Das Programm „Irrfahrten“ handelt von antiken und modernen Odysseen, vom Umherirren, Heimfinden und Fortdrängen. Schauspieler Tobias Moretti erzählt von Reisenden, Exilanten und Getriebenen, den Gefahren der Entgrenzung und der Fruchtbarkeit grenzenloser Suche.

Programm 2025 im Überblick: Thomas Quasthoff & Band – Am 10. Mai um 20 Uhr

Am 10. Mai um 20 Uhr Johann Strauss Ensemble der Wiener Symphoniker – Am 16. Mai um 20 Uhr

Am 16. Mai um 20 Uhr Thomas Gansch – Am 28. Mai um 20 Uhr

– Am 28. Mai um 20 Uhr Philharmonix – Am 31. Mai um 20 Uhr

– Am 31. Mai um 20 Uhr Yury Revich & Gedeon Burkhard – Am 7. Juni 2025 um 20 Uhr

– Am 7. Juni 2025 um 20 Uhr Mark Seibert, Missy May & Lukas Perman – Am 14. Juni 2025 um 20 Uhr

– Am 14. Juni 2025 um 20 Uhr Max Müller – Am 21. Juni 2025 um 20 Uhr

– Am 21. Juni 2025 um 20 Uhr Tobias Moretti & Ensemble Wood sounds – Am 19. Oktober 2025 um 18 Uhr