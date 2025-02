Bis zu 700 Euro verschenkt: Zig Österreicher verpassen Chance zu sparen

Im Jänner 2025 stieg die Inflation in Österreich um 3,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Wesentliche Preistreiber sind die gestiegenen Energiekosten: Die Strompreisbremse lief aus und Netzgebühren zogen an. „Gleichzeitig sind die Arbeitspreise, also die Kosten pro verbrauchter Kilowattstunde Strom oder Gas, tendenziell gesunken“, erklärt das Vergleichsportal tarife.at. Mehr dazu in: Strom deutlich teurer: Wie viel mehr wir jetzt wirklich zahlen. Doch einige zahlen oft viel zu viel. Wo und wer kann jetzt am meisten sparen?

Was du gegen hohe Energiekosten tun kannst

„Obwohl die Netzgebühren für Strom und Gas gestiegen sind, können Verbraucher durch einen Wechsel vom Landesversorger zu einem alternativen Anbieter meist mehrere Hundert Euro pro Jahr sparen“, erklärt Maximilian Schirmer, Geschäftsführer von tarife.at. Die Prognosen für die Zukunft der Energiepreise sehen nicht gerade rosig aus. „Auch für jene, die beispielsweise erst vor zwölf Monaten ihren Energietarif gewechselt haben, wird sich in den allermeisten Fällen ein erneuter Vergleich lohnen. Denn der aktuell günstigste Anbieter bietet in Bezug auf die Gesamtkosten in den meisten Fällen bessere Konditionen als der günstigste Anbieter vor einem Jahr“, betont Schirmer.

Wie teuer ist dein Stromtarif? Unter 10 Cent pro Kilowattstunde Zwischen 10 und 20 Cent pro Kilowattstunde Zwischen 20 und 30 Cent pro Kilowattstunde Zwischen 30 und 40 Cent pro Kilowattstunde Über 40 Cent pro Kilowattstunde

Strom: Du kannst bis zu 219 Euro sparen

Konkret können laut tarife.at Haushalte mit einem beispielhaften Jahresverbrauch von 2.600 kWh durch einen Wechsel zum aktuell günstigsten Alternativanbieter bis zu 219 Euro pro Jahr an Stromkosten sparen. Dieses größtmögliche Ersparnispotenzial ergibt sich derzeit im Bundesland Niederösterreich, gefolgt vom Burgenland (218 Euro) und Oberösterreich (182 Euro). Etwas weniger Sparpotenzial herrscht hingegen in Kärnten (135 Euro) oder Wien (80 Euro). Einzig in Vorarlberg und Tirol, wo die Preise aufseiten des Landesversorgers momentan am günstigsten sind, führt ein Wechsel aktuell sogar zu Mehrkosten. Über alle Bundesländer hinweg liegt die durchschnittliche Preisersparnis bei 13 Prozent.

Bundesland Landesversorger Günstigste Alternative Ersparnis Wien 908,89 Euro 828,52 Euro 80,37 Euro Niederösterreich 1.023,63 Euro 804,51 Euro 219,12 Euro Burgenland 982,05 Euro 764,25 Euro 217,80 Euro Oberösterreich 928,67 Euro 746,23 Euro 182,44 Euro Steiermark 993,20 Euro 836,44 Euro 156,76 Euro Kärnten 996,42 Euro 861,42 Euro 135 Euro Salzburg 943,48 Euro 800,32 Euro 143,16 Euro Tirol 723,63 Euro 739,35 Euro -15,72 Euro Vorarlberg 702,13 Euro 709,83 Euro -7,70 Euro

Hohes Einsparungspotenzial bei Gas

Noch deutlicheres Einsparungspotenzial finden Konsumenten bei den aktuellen Gastarifen. Haushalte mit einem angenommenen Jahresverbrauch von 8.000 kWh können durch den Wechsel zum günstigsten Anbieter aktuell bis zu 498 Euro einsparen. Dieses massive Ersparnispotenzial besteht derzeit in Vorarlberg, gefolgt von Niederösterreich (293 Euro) und dem Burgenland (288 Euro). Auch in Kärnten (154 Euro), Tirol (121 Euro) und Salzburg (64 Euro) sind Einsparungen möglich, wobei Salzburg derzeit die niedrigsten Landesversorgerpreise aufweist. Insgesamt liegt die durchschnittliche Ersparnis bei Gastarifen bei rund 20 Prozent – und damit deutlich höher als bei Strom.

Bundesland Landesversorger Günstigste Alternative Ersparnis Wien 1.145,30 Euro 964,19 Euro 181,11 Euro Niederösterreich 1.122,84 Euro 830,28 Euro 292,56 Euro Burgenland 1.198,83 Euro 911,07 Euro 287,76 Euro Oberösterreich 1.088,25 Euro 892,77 Euro 195,48 Euro Steiermark 1.069,89 Euro 851,73 Euro 218,16 Euro Kärnten 1.025,97 Euro 871,89 Euro 154,08 Euro Salzburg 906,96 Euro 842,78 Euro 64,18 Euro Tirol 1.010,70 Euro 889,23 Euro 121,47 Euro Vorarlberg 1.324,40 Euro 826,37 Euro 498,03 Euro

Teure Entscheidung: Mehrheit der Haushalte hat noch nie gewechselt

Trotz hoher Einsparungspotenziale ist die Wechselbereitschaft vieler Verbraucher gering. Laut einer aktuellen Umfrage hatten 59 Prozent der Österreicher keinen Tarifwechsel geplant. Dabei lohnt sich laut tarife.at ein Wechsel gerade jetzt – besonders für all jene, die noch nie ihren Strom- oder Gastarif gewechselt haben. Das betrifft nach wie vor die Mehrheit der österreichischen Haushalte. „Wer regelmäßig vergleicht und am besten alle zwölf Monate wechselt, kann seine Kosten durch lukrative Neukundenrabatte im ersten Vertragsjahr minimieren und damit im aktuellen Marktumfeld sogar besser aussteigen als im Vorjahr“, resümiert Schirmer.