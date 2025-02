Hubschrauber im Einsatz: Skitourengeher verletzte sich

Veröffentlicht am 8. Februar 2025, 15:53 / ©Montage: Canva

Ein 53-jähriger Skitourengeher aus dem Bezirk Spittal an der Drau kam am 8. Februar 2025 gegen 12.45 Uhr bei der Abfahrt nach einer Skitour von der Stockerhütte aufs „vordere Geißl“, Gemeinde Mallnitz, auf einer Seehöhe von ca. 2700 Meter bei der sogenannten „Feldscharte“ aus Eigenverschulden zu Sturz und verletzte sich dabei am linken Knie.

Rettungshubschrauber auch im Einsatz

Ein in der Nähe befindlicher Skitourengeher leistete sofort Erste Hilfe. Die Rettungskette setzte der Verletzte selbst in Gang. Er wurde durch die Bergrettung Fragant geborgen und mittels Rettungshubschrauber C7 ins BKH Lienz geflogen.