Für „Tag X“: Deutsche Extremisten mieteten Forsthaus in Österreich

Die "Sächsische Separatisten" haben ein Haus in Niederösterreich gemietet. Was dahinter steht, darüber wird ermittelt.

Die "Sächsische Separatisten" haben ein Haus in Niederösterreich gemietet. Was dahinter steht, darüber wird ermittelt.

Veröffentlicht am 8. Februar 2025, 16:17 / ©APA/APA/dpa/Patrick Seeger

Die rechtsextreme deutsche Gruppierung „Sächsische Separatisten“ unterhielt offenbar engere Kontakte nach Österreich als bisher bekannt. Besonders brisant: Ein Sprengstoffexperte aus Niederösterreich soll in die Pläne involviert gewesen sein.

Forsthaus als geplanter Rückzugsort

Laut Ermittlungsunterlagen deutscher Behörden planten die mutmaßlichen Mitgründer der „Sächsischen Separatisten“, die Brüder Jörg und Jörn S., sich für den sogenannten „Tag X“ in ein Forsthaus im Bezirk Krems zurückzuziehen. Dieser Tag steht in rechtsextremen Kreisen für den erwarteten Zusammenbruch der Gesellschaft. Das Forsthaus gehört der Gemeinde und wurde seit den 1970er Jahren an die Familie S. vermietet.

Verbindungen zu einem Sprengstoffexperten

Brisant ist zudem der Kontakt zu Alfred K., einem österreichischen Sprengstoffexperten, der in den 1980er Jahren in die sogenannte Nitroglycerinaffäre verwickelt war. K. wurde als Jugendlicher festgenommen, nachdem er versucht hatte, einen Weinkeller mit Sprengstoff zu zerstören. Später wurde er als Sachverständiger im Bereich Sprengtechnik tätig und soll 2023 laut Recherchen des MDR einen Schalldämpfer von Jörg S. erworben haben. Ob dieser Handel illegal war, ist unklar.

Deutsche und österreichische Ermittlungen laufen

Gegen die Brüder S., die Enkelsöhne eines verstorbenen FPÖ-Politikers, ermittelt die deutsche Bundesanwaltschaft. In Österreich wird zudem gegen ihren Vater wegen möglicher Verstöße gegen das Verbotsgesetz ermittelt. Das Justizministerium bestätigte, dass aktuell „Prüfungen der Anfangsverdachtslage sowie polizeiliche Ermittlungen zu mehreren Personen“ laufen.