Zwei teils lebensgefährlich Verletzte (17, 50) nach Skiunfall

Bei einem Skiunfall in Liezen in der Steiermark wurde ein 50-Jähriger aus Oberösterreich lebensgefährlich verletzt

Der 50-Jährige aus dem Bezirk Freistadt (Oberösterreich) fuhr gegen 10.45 Uhr auf der Piste 3 die Muldenlift Abfahrt, als er aus noch unbekannter Ursache von der Piste abkam. „Er sprang über 20 Meter weit auf eine Lifttrasse. Dort kam er wieder auf und kollidierte in weiterer Folge mit einer 17-Jährigen aus dem Bezirk Schärding (Oberösterreich). Diese war gerade mit dem Schlepplift unterwegs. Beide Skifahrer rutschten nach dem Zusammenstoß noch rund 70 Meter die Lifttrasse hinunter“, berichtet die Polizei.

50-Jähriger musste an Unfallstelle reanimiert werden

Die 17-Jährige wurde im Nasenbereich leicht verletzt und konnte nach ambulanter Behandlung im DKH Schladming in häusliche Pflege entlassen werden. Der 50-Jährige musste an der Unfallstelle reanimiert und danach vom Rettungshubschrauber in das UKH Salzburg geflogen werden. Beide Unfallbeteiligte trugen einen Helm.