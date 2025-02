Frau seit einer Woche vermisst: Familie bittet um Hilfe bei der Suche

So sieht die vermisste Frau aus.

So sieht die vermisste Frau aus.

Veröffentlicht am 8. Februar 2025, 17:23 / ©KK

Eine Frau aus Klagenfurt wird vermisst. Bereits seit dem 29. Jänner 2025 wird sie gesucht. Ihre Angehörigen bitten die Bevölkerung um Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort. Sie wurde zuletzt in Klagenfurt gesehen, könnte sich aber überall in Kärnten aufhalten.

Zuletzt wurde sie in Klagenfurt gesehen

Am 29. Jänner 2025 wurde die Kärntnerin zuletzt eben in Klagenfurt gesehen. Seither gibt es kein Lebenszeichen von ihr. Sie kann sich nicht ausweisen – hat keine Papiere und Brieftasche bei sich – diese wurden in Villach gefunden. Wer sie gesehen hat oder Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich umgehend bei der Polizei Feldkirchen unter 0591332200100 zu melden. Dort liegt auch die Vermisstenanzeige vor, bestätigt ein Polizeibeamter auf Anfrage von 5 Minuten. Ihre Angehörigen möchten ihr zudem sagen: „Bitte melde dich. Wir machen uns alle Sorgen um dich.“

So sieht die Frau aus: Die Kärntnerin ist 1,78 m groß, von sehr schlanker Statur und wiegt etwa 58 kg. Sie hat grau-blaue Augen und trägt mehrere auffällige Merkmale: Eine Tätowierung auf der linken Schulter, ein Feuermal an der Ferse sowie eine besondere Halskette – ein Schuhband, das eine Erinnerung an ihren Vater ist.

©KK So sieht die vermisste Kärntnerin aus.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 08.02.2025 um 17:33 Uhr aktualisiert