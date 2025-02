Große Radweg-Offensive zeigt Wirkung: Mehr Radler in Wien unterwegs!

Veröffentlicht am 8. Februar 2025, 17:35 / ©Blue Bird auf pexels.com



Diese Zahlen entsprechen eine Steigerung von über einer halben Million Fahrten auf insgesamt 11,4 Millionen.

Mehr als 70 km neue Radwege seit Start der Offensive

Seit Beginn der großen Radweg-Offensive hat die Stadt Wien bereits mehr als 70 Kilometer neue Radinfrastruktur geschaffen und fast 130 Millionen Euro investiert. Jedes Jahr kommen rund 20 Kilometer Radwege hinzu. „Sichere und komfortable Radwege werden von den Wiener gut angenommen. Die steigenden Zahlen zeigen, dass wir mit unserer Offensive den richtigen Weg eingeschlagen haben“, erklärt Verkehrs- und Mobilitätsstadträtin Ulli Sima.

Besonders starke Zuwächse auf neuen Routen

An neu geschaffenen Radwegen wie in der Lassallestraße oder der Radachse Pfeilgasse sind die Zuwächse mit neun bzw. acht Prozent sogar überdurchschnittlich. Historische Rekorde wurden an der Zählstelle Operngasse mit über 1,4 Millionen und auf der Praterbrücke mit 1,1 Millionen Fahrten gemessen.

Extreme Wetterbedingungen beeinflussten Radverkehr

Der warme April sorgte für eine Verdoppelung der Radlerzahlen im Monatsvergleich. Dagegen brachte der regenreichste September einen Einbruch von 21 Prozent. Der trockene Dezember hingegen verzeichnete eine Rekordsteigerung von 37 Prozent.

Radwege-Ausbau geht 2025 weiter

Die Planungen für das kommende Jahr befinden sich in der Endphase. Neben der Fertigstellung von großen Projekten wie der Umgestaltung der äußeren Mariahilfer Straße wird 2025 auch die neue Radachse Geblergasse/Seeböckgasse umgesetzt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 08.02.2025 um 17:55 Uhr aktualisiert