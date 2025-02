Grazer Ausstellung „Role Models“ widmet sich weiblichen Vorbildern

Veröffentlicht am 8. Februar 2025, 17:49 / ©5 Minuten

Das Ausstellungsprojekt „Role Models“ initiative widmet sich dem Leben von Frauen, die als Vorbilder und Wegbereiterinnen der Gleichstellung fungieren. In den Jahren 2023 und 2024 wurden im Rahmen dieses Projekts Interviews mit Frauen aus verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen geführt. Diese Frauen teilen ihre Lebensgeschichten, benennen Hindernisse und definieren Erfolgsfaktoren auf ihrem Weg. Künstlerinnen verwandelten die Eindrücke aus diesen Interviews in Porträts, ohne die interviewten Partnerinnen persönlich zu kennen. Zwei Bücher begleiten die Ausstellung und enthalten sowohl die Interviews als auch die entstandenen Kunstwerke und Inspirationen aller am Projekt beteiligten Frauen.

Zur Ausstellung Role Models Daniela Gluschitsch-Spath (Amtsleitung Ehrenhausen), Claudia Klimt-Weithaler (Klubobfrau im Landtag Steiermark), Sylvia Lammer (Gemeinderätin Knittelfeld), Anna Majcan (Sprecherin des Grazer Frauenrates), Angelika Platzer (Gemeinderätin Liezen), Sabine Reininghaus (Gemeinderätin Graz), Anna Robosch (Gemeinderätin Graz), Lisa Rücker (ehemalige Vizebürgermeisterin von Graz), Katharina Schellnegger (2. Vizebürgermeisterin Gleisdorf) Regina Schrittwieser (Bürgermeisterin von Krieglach), Sonja Skalnik (Stadträtin von Feldbach), Maria Skazel (Bürgermeisterin St. Peter im Sulmtal) Ausstellende Künstlerinnen Elizaveta Blinova, Clara Eröd-Danzinger, Anna Gerlitz-Ottitsch, Ulli Gollesch, Marjan Habibian, Annegret Liebminger, Kathrin Lorenz, Nicole Pruckermayr, Claudia Schützinger-Hercog, Linda Maria Schwarz, Laura Stadtegger, Eva Helene Stern Fotografinnen Karoline Just, Elena Egger

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 08.02.2025 um 18:00 Uhr aktualisiert