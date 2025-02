Nepomuk – Neue Anlaufstelle für Kindergesundheit in Wien-Währing

Die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK), die Stadt Wien und die Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien setzen verstärkt auf innovative Versorgungskonzepte. Die neue Kinder-PVE Nepomuk in Wien-Währing ist bereits die achte ihrer Art in der Hauptstadt und die zwölfte in ganz Österreich. Sie bietet eine zentrale medizinische Betreuung für Kinder und Jugendliche.

Interdisziplinäre Betreuung für Kinder und Familien

Das Ärzteteam von Nepomuk setzt sich aus erfahrenen Kinderärzten sowie Therapeuten und Fachkräften zusammen. „Mit Fachwissen und Empathie schaffen wir eine angenehme Atmosphäre für die ganze Familie“, betonen die Kinderärztinnen Dr. Alexandra Ille, Dr. Mika Rappold, Dr. Helena Spitzer und Dr. Sophia Zacher. Neben klassischer kinderärztlicher Betreuung umfasst das Angebot auch Sozialarbeit, Ergotherapie, Diätologie, klinische Psychologie und Physiotherapie.

Ein weiterer Schritt für die Gesundheitsversorgung in Wien

Laut Agnes Streissler-Führer, Vorsitzende des Landesstellenausschusses der ÖGK in Wien, ist die neue Einrichtung ein bedeutender Schritt für die Gesundheitsversorgung in Wien: „Die Kinder-PVE bietet eine frühzeitige und ganzheitliche Betreuung, die entscheidend zur Gesundheit und Entwicklung der Kinder beiträgt.“

Wachsende Zahl an Gesundheitszentren

Gesundheitsstadtrat Peter Hacker kündigte zudem eine weitere Ausweitung der regionalen Gesundheitszentren an: „Mit der Kinder-PVE Nepomuk gibt es nun 59 Gesundheitszentren in Wien. Bis 2030 sollen 25 weitere folgen, um die ambulante Versorgung weiter auszubauen.“

Kinder-PVE als Vorzeigeprojekt

Johannes Steinhart, Präsident der Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien, hebt hervor, dass das Pilotprojekt Kinder-PVE mittlerweile als österreichweites Erfolgsmodell gilt. Es bietet eine niederschwellige, wohnortnahe Betreuung und stärkt den niedergelassenen Bereich durch präventive Angebote wie Ernährungsberatung sowie die kontinuierliche Versorgung chronisch kranker Kinder.

Lange Öffnungszeiten für optimale Betreuung