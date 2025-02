Werden in Wolfsberg krankmachende Gummibärchen verteilt?

In den spzialen Medien geht derzeit ein Gerücht um, dass an Schulen in Wolfsberg krankmachende Gummibärchen verteilt werden.

In den sozialen Medien wird derzeit zur Vorsicht gemahnt. Sowohl am BORG als auch der HTL in Wolfsberg sollen Süßigkeiten in Form von Gummibärchen verteilt worden sein. Nach dem Verzehr sollen zwei Personen ins Krankenhaus eingeliefert worden sein. So heißt es zumindest in Beiträgen auf Social Media. Doch was ist an dieser Geschichte dran?

Bildungsdirektion weiß zu den Vorfällen nichts

5 Minuten hat bei Bildungsdirektorin Isabella Penz nachgefragt. Die Bildungsdirektion weiß von den Vorfällen aktuell nichts, auch nicht, ob diese der Wahrheit entsprechen. HTL-Direktor Jürgen Jantschgi ist die Meldung zwar bekannt, jedoch kein dementsprechender Vorfall, wie er im Gespräch mit 5 Minuten betont. „Die Polizei wurde darüber informiert.“

©Leser Diese Meldung findet man derzeit in den sozialen Medien.

Polizei überprüfte den Vorfall

Auf Anfrage von 5 Minuten erklärt Inspektor Andreas Tatschl von der Polizeiinspektion Wolfsberg: „Wir haben den Vorfall natürlich überprüft. Aber wir können ihn nicht bestätigen. Auch im LKH Wolfsberg wurden keine Erkrankten zu dieser Thematik passend eingeliefert.“ Der Polizeibeamte meint, dass es sich hierbei nur um ein Gerücht handeln kann, welches sich über Social Media verbreitet hat.