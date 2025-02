2. Kinder- und Jugendflohmarkt Don Bosco findet statt

Am 15. Februar zwischen 14 und 17 Uhr wird zum 2. Kinder- und Jugendflohmarkt in den Pfarrsaal Don Bosco in der Südbahnstraße 100 in Graz geladen. „Beim Flohmarkt erwartet euch ein buntes Angebot: Von Babyspielzeug bis hin zu Artikeln für Teenager – Bücher, Wintersportartikel, Kleidung und vieles mehr“, heißt es in der Veranstaltungsbeschreibung. Eine Kinderecke sowie ein Buffet mit Kaffee soll es geben. „Der Reinerlös kommt sozialen Projekten zugute“, wird ergänzt.

Infos im Überblick Wann: Samstag , 15. Februar 2025 von 14 bis 17 Uhr (und bei guter Stimmung auch länger)

Pfarrsaal Don Bosco (Südbahnstraße 100, 8053 Graz) Tischreservierungen sind per E-Mail an [email protected]