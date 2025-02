Hausbesitzer schaltet Sauna per App ein – wenig später brennt das Haus

Am 8. Februar 2025, um ca. 15.30 Uhr verursachte ein Defekt in der Elektronik der ferngesteuerten Saunaanlage im neugebauten Einfamilienhaus in St. Gerold am Gaßnerberg einen Brand, welcher sich auf einem Großteil des 1. OG ausbreitete. Der Hausbesitzer hatte um 15.00 Uhr per App auf seinem Smartphone die Saunaanlage in seinem Haus eingeschaltet. Zum Zeitpunkt der Aktivierung war niemand zu Hause. Ein Nachbar konnte in weiterer Folge eine Rauchentwicklung aus dem 1 OG des besagten Hauses wahrnehmen und alarmierte den Eigentümer und die Einsatzkräfte. Das Feuer konnte durch die Einsatzkräfte rasch unter Kontrolle gebracht werden. Am Haus entstand erheblicher Sachschaden. Es wurden keine Menschen oder Tiere verletzt. Im Einsatz waren die FW der Gemeinden Raggal, Bludenz, Fontanella, Sonntag, Th. Berg, Blons und St. Gerold mit ca 130 Personen, 4 RTW der RA Bludenz mit einem NA sowie 2 Beamte der Bundespolizei. Ein Feuerwehrmann wurde mit Verdacht einer Rauchgasvergiftung mittels RTW zur Kontrolle in LKH Bludenz gebracht