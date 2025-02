Bundesliga: GAK gewinnt Kellerduell gegen Altach

Die erste Halbzeit ging ohne ein Tor zu Ende, mit einen Spielstand von 0:0 ging es für die beiden Mannschaften in die Pause. Umso spannender wurde die zweite Halbzeit. In der 61 Spielminute landete Torschütze Maderner das erste Tor und somit gingen die Grazer in Führung. In der 75 Spielminute landete Italiano den zweite Treffer, womit sich der GAK einen guten Vorsprung sicherte. Ein Tor konnte sich Altach dann doch noch in der 81 Minute sichern, dieses ist Torschütze Mustapha zu verdanken.

Spiel endet mit 2:1 für den GAK

Aufholen konnten die Vorarlberger dennoch nicht, mit einer Nachspielzeit von neun Minuten endete das Spiel mit einem 2:1 für die Grazer, die somit drei Punkte aus Altach mit heim nahmen.