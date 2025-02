Wechselhaftes Wetter in Österreich: Sonne, Nebel und lokale Schauer

Das Wetter is Österreich ist heute wechselhaft.

Veröffentlicht am 8. Februar 2025, 20:56 / ©5 Minuten

Besonders in den westlichen und südwestlichen Regionen bleibt der Himmel den ganzen Tag über grau. Nur vereinzelt gibt es kurze Auflockerungen. Regional fällt etwas Regen, die Schneefallgrenze liegt dabei zwischen 900 und 1600 Metern Seehöhe. Im übrigen Land wechseln sich Wolken und Sonnenschein ab. In den Niederungen und im Waldviertel gibt es am Morgen dichten Nebel, der sich jedoch im Laufe des Tages weitgehend auflöst.

Milde Temperaturen mit Frost am Morgen

Die Temperaturen sind je nach Region sehr unterschiedlich: