Horror-Sturz: Zwei Wintersportler überfahren Belgierin und flüchten

Veröffentlicht am 8. Februar 2025, 21:02 / ©Montage: 5 Minuten & Canva

Am 8. Februar 2025, um 13.40 Uhr fuhr eine 31-jährige Belgierin in Jochberg als Schifahrerin im Schigebiet der Bergbahnen Kitzbühel auf der blauen Piste Nr. 64a – „Verbindung Bärenbadkogel I + II“ – talwärts. Ihr 32-jähriger Lebensgefährte fuhr etwas hinter ihr talwärts. Im Zuge der Abfahrt fuhr ein bis dato unbekannter Wintersportler der 31-Jährigen über ihre Schier, woraufhin die Frau zu Sturz kam. Ein weiterer nachkommender Schifahrer fuhr in der Folge der Frau über die linke Hand und die linke Gesichtshälfte.

Beide Skifahrer fuhren weiter

Die beiden unbekannten Wintersportler fuhren, ohne anzuhalten und sich um die verletzte Frau zu kümmern, weiter. Nach der Erstversorgung durch die Pistenrettung wurde die Belgierin mit der Rettung ins Bezirkskrankenhaus St. Johann in Tirol eingeliefert und anschließend aufgrund ihrer schweren Verletzungen in die Klinik Innsbruck überstellt. Ihr Lebensgefährte war Zeuge des Zusammenstoßes konnte aber keine Beschreibung der fahrerflüchten Schifahrer abgeben. Zweckdienliche Hinweise zur Ausforschung der unbekannten Wintersportler sind an die Polizeiinspektion Erpfendorf – Tel.Nr.: 059133 /7201 – erbeten.