Schild fällt auf: „Bitte unterstützen Sie die Innenstadtbetriebe“

Bei „Delikatessen Gottschling“ am Villacher Hauptplatz gibt es so einige Köstlichkeiten zu sehen und zu genießen, doch nicht nur das. Seit kurzem erblickt man auch ein Schild, auf dem geschrieben steht: „Bitte unterstützen Sie die Innenstadt Betriebe. Wir putzen, dekorieren, beraten und lächeln nur für Sie! Das schafft online niemand!“ Doch was hat es tatsächlich damit auf sich? 5 Minuten hat mit dem Inhaber Gerald Gottschling über die Situation in der Stadt gesprochen.

„Wahnsinnig schwierig“

Die aktuelle Situation in der Villacher Innenstadt beschreibt Gottschling auf Nachfrage von 5 Minuten als „wahnsinnig schwierig“. Es gäbe fast nur große Firmen, die sparsam sind und für die der Samstag-Nachmittag auch kein Thema sei. „Ab 13 Uhr hat nichts mehr offen“, erzählt Gottschling und führt weiters als problematisch an, dass die Mietpreise sehr hoch seien, wodurch neue Ideen und Geschäfte im Keim erstickt werden. Als Beispiel verweist der Inhaber auf die Situation in Graz, wonach neue Betriebe eine Betriebskosten- und Mietkostenreduktion beziehungsweise auch Unterstützung von der Stadt erhalten. Auch die Parkplatzsituation sei nicht gerade von Vorteil, da seit kurzem auch der Freitagnachmittag nicht mehr gratis ist. „Das ist natürlich kontraproduktiv für die Innenstadt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Gebühren von den paar Stunden so viel ausmachen“, so Gottschling.

Innenstadt brauche mehr Frequenz

Der Inhaber betont ebenso, dass es von Kunden heiße, die Stadt brauche mehr Frequenz. Es seien aber viele kleine Aspekte, die dazu führen, dass weniger Leute in die Innenstadt kommen. Auf die Frage von 5 Minuten, was es brauche, damit es in der Stadt besser laufe, erzählt Gottschling, dass die Innenstadtbetriebe gefördert werden sollten. Es müsse effektive Förderungen geben, wie beispielsweise Betriebskostenbeteiligungen und es müsse seitens der Stadt auch mit Vermietern gesprochen werden.

„Ihr seid die, die etwas bewegen können“

Gerald Gottschling möchte mit seinem Schild auch darauf aufmerksam machen, dass es die Villacher Bürger selbst in der Hand haben, wie es in der Innenstadt aussähe und ob es weitergehe oder nicht. „Wir haben auch wundervolle Märkte und wir haben tolle Menschen, die innovativ sind und sich wirklich bemühen, nur brauchen wir die Menschen dazu, die dort einkaufen“, so Gottschling und merkt an, dass es genug Geschäfte gäbe, die ein tolles Einkaufserlebnis bieten. Auf die Frage von 5 Minuten, ob der Online-Handel ebenso große Herausforderungen darstelle, betont Gottschling, dass hier vor allem die jungen Leute gefordert seien, da man sich nur noch auf Rezensionen verlasse. Es ginge aber um den persönlichen Kontakt, der erhalten bleiben solle und darum, etwas über Geschäfte und Produkte erfahren zu können. Es sei wichtig zu wissen, warum jemand etwas macht, das er macht, so Gottschling abschließend.