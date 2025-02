Grüne starten in die Gemeinderatswahlen

„Die Leute spüren einfach, wie sehr es uns braucht. Wir haben einen so großen Mitgliederzuwachs wie noch nie. Viele wollen jetzt auch in ihrer Gemeinde für mehr Lebensqualität sorgen, und die gibt es nur mit Grün“, so Sandra Krautwaschl. Krankheitsbedingt konnte die Landessprecherin nicht an der Landesversammlung teilnehmen. Mit dieser Aufbruchstimmung gehen die Grünen in den Gemeinderatswahlkampf, mit Kandidaturen in mehr als 100 Gemeinden.

Kämpferische Töne von Kogler und Hemetsberger

Landesgeschäftsführer Timon Scheuer betont: „Jedes Grüne Mandat macht einen Unterschied im politischen Miteinander. Vielen geht es um den Bürgermeistersessel, uns geht es um die Sache.“ Kämpferische Töne gab es vor Ort auch vom oberösterreichischen Bürgermeister aus Attersee Rudi Hemetsberger und von Bundessprecher Werner Kogler, der die Entwicklungen in der Partei ebenfalls sehr positiv bewertet: „Wir Grüne sehen derzeit in ganz Österreich und besonders in der Steiermark einen Zuwachs an Mitgliedern. Das stimmt uns sehr zuversichtlich. Denn der Kernauftrag der Grünen wird immer wichtiger: Umweltschutz, soziale Gerechtigkeit mit wirtschaftlicher Vernunft vorantreiben.“