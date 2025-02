Wolken, Regen & Sonne: So wird das Sonntagswetter in Kärnten

Am Sonntag dominieren in Kärnten zuerst die Wolken, danach lockern sie aber auf.

Veröffentlicht am 8. Februar 2025, 21:21 / ©Günther Mallweger

Am Sonntag halten sich in der Früh und am Vormittag verbreitet tiefe, hochnebelartige Wolken. „Entlang der südlichen Landesgrenze kann es geringfügig schneien oder regnen, ansonsten ist es niederschlagsfrei“, wissen die Wetterexperten der GeoSphere Austria.

Tageshöchstwerte bis 6 Grad

Im Tagesverlauf lockern die Wolken dann langsam auf und am Nachmittag könnte sich regional auch noch die Sonne zeigen. Tageshöchstwerte zwischen 2 und 6 Grad.