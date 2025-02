Selbsternannte „Ehe- und Beziehungszerstörerin“ zieht ins Paradies

„Grundsätzlich bin ich für die Ehe- und Beziehungszerstörung bekannt. Egal wen ich will, ich bekomme ihn meistens auch“, erzählt Lucy. Die Oberösterreicherin ist neu in der griechischen Traumvilla und bereit die eingespielte Singles-Runde ordentlich aufzumischen. Wird sie auch bei „Match in Paradise“ Beziehungen zerstören? Lucy liebt es sich und ihren Körper in Szene zu setzen. Mit Erfolg: Die Single-Männer können ihre Augen kaum von ihr lassen. Vor allem Calvin und Roman sind sichtlich angetan. „Die turnt mich ordentlich an“, gesteht Calvin, der eigentlich mit Schweizerin Julia sein Match gefunden hat.

©JOYN/Clemens Sigel Oberösterreicherin Lucy… ©JOYN/Clemens Sigel …zieht in die griechische Traumvilla ein.

Zwischen Lucy und Roman funkt es gleich

Fest steht jedoch, dass sich Lucy gleich auf Anhieb von Roman angezogen fühlt. Es scheint wie Liebe auf den ersten Blick. Aber sind die Gefühle auch echt? Vor allem Lucy möchte einen Partner, dem sie vertrauen kann, und Vertrauen baut sie nur schwer und langsam auf. Roman möchte ihr beweisen, dass er es ernst meint. So mancher „Match in Paradise“-Bewohner zweifelt jedoch an dem frischen Glück der beiden. Phillip hält das Verhalten seines Mitbewohners für ein Schauspiel und spricht dies vor der versammelten Runde an. Es kommt zum Streit. Rausgeputzt wird sich dann wieder für die dritte Match Night, in der sich zeigen wird, welche Paare bestehen bleiben. Vor allem die Singles Sven, Phillip und Roman sind offiziell noch solo unterwegs und müssen um ihren Verbleib in der Villa zittern.

Match in Paradise nun auch auf ATV Nach dem großen Erfolg auf Österreichs kostenlosem SuperStreamer JOYN gibt’s Österreichs erste Dating-Reality-Show „Match in Paradise“ ab Montag, den 10. Februar auch im TV. Immer montags um 21.20 Uhr bei ATV ist eine neue Folge zu sehen. Los geht’s in Doppelfolge.