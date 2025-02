Schwarzfahrender Vierbeiner: Hündin fuhr 12 Kilometer allein im Bus

Die Hündin Kaia überkam wohl die Abenteuerlust, als sie am 6. Februar ausriss und sich in Bad Vöslau, Bezirk Baden, selbstständig in einen Bus begab. Von dort aus fuhr sie 12 (!) Kilometer bis nach Traiskirchen, wo Polizeibeamte bei einer Haltestelle einschritten. Die Hündin bekam eine Verwarnung, allerdings gab es für sie trotzdem Leckerlis und Streicheleinheiten seitens der Polizei. Bald darauf konnte, dank Kaias Chip, ihre glückliche Besitzerin ausfindig gemacht werden. Sie verriet, dass ihr Hund selbstständig Türen öffnen könne, und bisher erst einmal Fahrgast in einem Bus gewesen ist.