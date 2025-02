Heimniederlage: HSG Holding Graz unterliegt dem Meister HC Linz AG

In der heimischen Arena eröffnete Graz das Spiel mit einem energischen 6:3-Vorsprung und zeigte in den ersten Minuten, dass sie den Meistern Paroli bieten konnten. Doch der Schwung hielt nicht an. Der HC Linz fand zur Spielmitte besser in die Partie und drehte das Blatt mit präzisen Angriffen und einer soliden Verteidigung. Bis zur Halbzeitpause bauten die Gäste ihre Führung auf 17:13 aus, eine Lücke, die Graz in der zweiten Hälfte nicht mehr schließen konnte.

Wiederholtes Aufbäumen bleibt ohne Erfolg

Obwohl die Grazer den Rückstand mehrmals auf drei Tore verkürzten, zeigte Linz Stärke und ließ nicht locker. Jedes Mal, wenn Graz aufholte, antwortete Linz mit schnellen und effektiven Gegenstößen. „Wir haben uns am Anfang schwergetan und nicht richtig reingefunden, aber dann haben wir den Zugriff besser hinbekommen“, kommentierte Florian Kaiper von HC Linz. Nemanja Belos von der HSG Holding Graz äußerte sich enttäuscht über die taktischen Umstellungen: „Wir haben am Anfang sehr gut gespielt, dann leider die Deckung umgestellt und haben nicht mehr in das Spiel gefunden, was unser Selbstvertrauen leider untergraben hat.“