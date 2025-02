Von Falco bis Lady Gaga: Holding Graz-Lehrlinge droppen Spotify-Playlist

"Rund 30 Lehrlinge haben mitgemacht und ihre persönlichen Favoriten beigesteuert – von aktuellen Chartstürmern wie 'Die With a Smile' (Lady Gaga & Bruno Mars) bis zu echten Klassikern wie 'Rock Me Amadeus' (Falco)", so die Holding Graz.

„Unsere Lehrlinge haben sich auch dieses Jahr wieder zusammengetan, ihre Lieblingshits gesammelt und in der neuen Spotify-Playlist ‚Lehrlingsbeats‘ vereint! Rund 30 Lehrlinge haben mitgemacht und ihre persönlichen Favoriten beigesteuert – von aktuellen Chartstürmern wie ‚Die With a Smile‘ (Lady Gaga & Bruno Mars) bis zu echten Klassikern wie ‚Rock Me Amadeus‘ (Falco)“, so die Holding Graz. Ob in der Werkstatt, im Büro oder auf dem Weg zur Arbeit – Musik gehört einfach dazu. Wer wissen will, was der Grazer Lehrlingsnachwuchs wirklich hört, sollte unbedingt reinklicken. Hier geht’s zur Playlist.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 09.02.2025 um 12:59 Uhr aktualisiert