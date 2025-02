Steirische Bergretter im Wettkampf: Landeswinterspiele in Hohentauern

Bergretter im sportlichen Einsatz: Bei den Landeswinterspielen in Hohentauern messen sich die besten steirischen Bergretter in verschiedenen Disziplinen.

In den Hohentauern messen sich die besten Bergretter der Steiermark bei sportlichen Herausforderungen – und feiern im Anschluss ihren Erfolg. Der Österreichische Bergrettungsdienst, Ortsstelle Hohentauern, lädt auch 2025 wieder zu den Landeswinterspielen des Bergrettungsdienstes Steiermark. Start ist am 22. Feber um 10 Uhr beim Tauernlift, die Startnummernausgabe beginnt bereits ab 9 Uhr. Die besten Bergretter der Steiermark treten in verschiedenen Disziplinen gegeneinander an und zeigen, dass sie nicht nur in Notfällen zur Stelle sind, sondern auch sportlich einiges draufhaben. Nach einem Tag voller Action folgt die Siegerehrung um 18 Uhr im Festsaal Hohentauern. Doch damit nicht genug: Im Anschluss wird beim traditionellen Bergrettungsball weitergefeiert.