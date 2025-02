FinanzOnline: Diese Änderung steht bald an

Bei FinanzOnline steht eine Änderung an.

Veröffentlicht am 9. Februar 2025, 10:55 / ©Montage: Canva/ FinanzOnline

Im Frühjahr steht er wieder an: der Steuerausgleich. Österreicher können sich dabei tausende Euro an Steuern für das Jahr 2024 zurückholen. Viele nutzen für ihre Arbeitnehmerveranlagung die Plattform FinanzOnline. Genau da stehen einige Änderungen an, wie das Finanzministerium mitteilt. Aber keine Sorge: Durchgesetzt werden die Neuerungen erst ab Oktober. Das heißt, der Steuerausgleich 2024 kann noch wie bislang gewohnt durchgeführt werden.

Was ändert sich?

Konkret geht es um Änderungen bei den Sicherheitsstandards, die ab 1. Oktober 2025 weiterentwickelt werden. So wird der Login bei FinanzOnline ab dann nur noch mit einer 2-Faktor-Authentifizierung möglich sein. Für alle Nutzer und auch für Unternehmen wird die 2-Faktor-Authetifizierung (2FA) demnach verpflichtend sein. Beim Login werden dann die Zugangsdaten eingegeben und zusätzlich wird mit einem zweiten Bestätigungsschritt die Identität des Nutzers Nutzerin überprüft. „So wird das Sicherheitsniveau für persönliche Daten in Zusammenhang mit Steuerangelegenheiten in FinanzOnline noch weiter erhöht“, erklärt das Finanzministerium.

Hinweis-Meldung scheint auf

Finanzminister Gunter Mayr merkt an: „Wer aber bereits jetzt eine 2-Faktor-Authentifizierung nutzen möchte, kann das ab sofort in Anspruch nehmen.“ Ab Februar 2025 erhalten die FinanzOnline-Nutzer eine Erinnerung, sich schon jetzt freiwillig für die ab Herbst verpflichtende Einstiegsvariante zu registrieren. Beim Einstieg in FinanzOnline wird ein Hinweis angezeigt. Danach erfolgt die Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Registrierung.

ID Austria als „bester Schlüssel“

Mayr rät außerdem: „Der beste Schlüssel für den Login bei FinanzOnline ist die ID Austria.“ Wer die ID Austria verwendet, benötigt keine zusätzliche Registrierung in FinanzOnline. Die ID Austria ist insofern nützlich, da sie auch für viele andere Anwendungen von Behörden oder der Wirtschaft verwendet werden kann. Im Dezember 2023 wurde die App „Handysignatur“ von ID Austria abgelöst. Mehr dazu findest du in: Wie nutze ich die neue ID Austria?

Diese alternativen Möglichkeiten gibt es

Doch was ist, wenn jemand nicht die ID Austria verwenden möchte? Für diese gibt es eine alternative 2-Faktor-Authentifizierung. „Ab Februar 2025 kann diese direkt in FinanzOnline eingerichtet werden. Dafür ist ein Smartphone mit einer Authenticator-App (z. B. Google Authenticator oder Microsoft Authenticator) erforderlich. Für Desktop-PCs oder Laptops stehen ebenfalls Lösungen zur Verfügung“, heißt es vom Finanzministerium. Falls ein Gerät verloren geht oder gewechselt wird, kann die 2-Faktor-Authentifizierung mit einem Wiederherstellungscode selbstständig wieder aktiviert werden.

Häufig gestellte Fragen: Was ist die 2-Faktor-Authentifizierung (2FA)? Die 2FA erhöht die Sicherheit des FinanzOnline-Logins, indem zusätzlich zu den Zugangsdaten ein weiterer Faktor (z. B. ein Einmalcode) erforderlich ist. Weitere Informationen findest du hier. Ich habe bereits die ID Austria. Muss ich etwas ändern? Nein. Wenn du die ID Austria bereits nutzt, ist keine Registrierung für 2FA notwendig. Du kannst wie gewohnt mit deiner ID Austria einsteigen. Weitere Informationen findest du hier. Wie komme ich zu meiner 2-Faktor-Authentifizierung? Ab Feber wird beim Einstieg in FinanzOnline ein Hinweis angezeigt. Danach folgte eine Schritt-für-Schritt-Anleitung. Am einfachsten mit einer ID Austria. Alternativ kann die 2FA mit einer Authenticator-App auf einem Smartphone oder Tablet eingerichtet werden. Weitere Informationen findest du hier. Was mache ich, wenn ich kein Smartphone besitze? Eine Authenticator-App kann auch auf einem Tablet oder PC genutzt werden, z. B. mit Windows-Programmen wie WinAuth. Weitere Informationen findest du hier. Wie übertrage ich die 2FA auf ein neues Smartphone? In FinanzOnline kannst du die 2FA neu registrieren und das alte Gerät entfernen. Weitere Informationen findest du hier. Was tun, wenn ich mein registriertes Gerät verliere? In FinanzOnline auf „Ich habe keinen Zugriff auf mein registriertes Gerät“ klicken und den Anweisungen folgen, um den Zugang wiederherzustellen. Weitere Informationen findest du hier.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 09.02.2025 um 11:24 Uhr aktualisiert