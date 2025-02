Deswegen heulten in der Nacht die Sirenen in Velden

In der heutigen Nacht heulten die Sirenen in Velden auf.

Was war los?

In der heutigen Nacht heulten die Sirenen in Velden auf.

Veröffentlicht am 9. Februar 2025, 11:05

In Velden wurde es heute Nacht ein wenig laut. Denn die Sirenen heulten auf. Doch was war der Grund?

Freiwillige Feuerwehr Kerschdorf klärt auf

Die Freiwillige Feuerwehr Kerschdorf klärt in einem Facebook Posting auf: „In der Nacht auf heute kam es zu unkontrollierten Auslösungen der Sirene am Rüsthaus. Wir arbeiten mit Hochdruck daran, damit wir den Fehler so rasch als möglich finden und möchten uns für die nächtliche Ruhestörung entschuldigen!“