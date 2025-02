Brisante Anzeige: Ermittlungen zu AUA- und Swiss-Flügen unter Druck

Eine Anzeige gegen die Sicherheitsuntersuchungsstelle des Bundes (SUB) wirft schwerwiegende Fragen zur Aufklärung zweier Flugvorfälle auf. Laut einem Bericht des Kuriers hat Passagier-Anwalt Wolfgang List eine 28-seitige Anzeige eingereicht, in der er den Ermittlern im Verkehrsministerium Begünstigung, Beweismittelunterdrückung und Amtsmissbrauch vorwirft.

Brisante Flugvorfälle: AUA-Hagelschaden und Swiss-Notlandung in Graz

Konkret geht es um zwei Vorfälle, die im vergangenen Jahr für Aufsehen gesorgt haben. Im Sommer 2024 geriet eine AUA-Maschine auf dem Rückflug von Mallorca in ein schweres Hagelunwetter über Hartberg. Dabei wurden mehrere Systeme beschädigt, die Geschwindigkeitsmessung fiel aus, dennoch setzte die Crew zur Landung über Wien an. Wenige Monate später, am Tag vor Weihnachten, musste eine Swiss-Maschine auf dem Weg von Bukarest nach Zürich wegen dichter Rauchentwicklung an Bord in Graz notlanden. 14 Menschen wurden verletzt, ein Flugbegleiter starb später.

Manipulationsverdacht: Kritik an Flugermittlungen zu AUA und Swiss

Die Anzeige erhebt den Vorwurf, dass die offiziellen Ermittlungen in beiden Fällen nicht ordnungsgemäß geführt wurden. Der Kurier berichtet, dass die SUB den AUA-Hagelflug lediglich als „Störung“ klassifizierte, obwohl Fachleute laut internationaler Standards von einem „Unfall“ sprechen würden. Diese Einstufung ist entscheidend, denn bei einer „Störung“ müssen weder der Cockpit-Voice-Recorder noch der Flugdatenschreiber ausgewertet werden. Auch im Fall der Swiss-Notlandung sollen die Untersuchungen erst mit erheblicher Verzögerung begonnen haben – ein Vorwurf, den die SUB bestreitet.

Vertuschungsvorwurf: Staatsanwalt kritisiert fehlende Transparenz der SUB

Besonders brisant: Laut dem Bericht soll die SUB-Leitung der Staatsanwaltschaft über Wochen hinweg verschwiegen haben, dass eine Flugbegleiterin verletzt wurde. In einem internen Mail, das dem Kurier vorliegt, beschwerte sich der zuständige Staatsanwalt am 9. Jänner darüber, dass ihm wiederholt „die Unwahrheit“ gesagt oder geschrieben wurde, wodurch eine frühzeitige Sicherstellung von Beweisen verhindert worden sei.

„Die SUB hat ihre Aufgaben korrekt wahrgenommen“

Das Verkehrsministerium weist die Vorwürfe zurück. „Die SUB hat ihre Aufgaben korrekt wahrgenommen. Die Vorwürfe entbehren jeder Grundlage“, heißt es aus dem Ressort von Ministerin Leonore Gewessler (Grüne), wie der Kurier berichtet. Die falsche Information über die Verletzungen der Flugbegleiterin sei auf ein internes Kommunikationsproblem zurückzuführen.

Generalprokuratur prüft Vorwürfe – Kritik an Flugermittlern wächst

Die Generalprokuratur wird sich nun mit den Vorwürfen beschäftigen. Ob es tatsächlich zu Ermittlungen kommt, bleibt abzuwarten. Rund um die Unfallermittler des Verkehrsministeriums gab es in der Vergangenheit bereits mehrfach Kritik. Der Rechnungshof hatte in mehreren Prüfungen Unregelmäßigkeiten festgestellt, verschwundenes Beweismaterial dokumentiert und intransparent geführte Untersuchungen kritisiert.