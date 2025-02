Florianis rückten binnen weniger Stunden gleich zweimal aus

Veröffentlicht am 9. Februar 2025, 11:22 / ©Freiwillige Feuerwehr Gratwein

Am frühen Nachmittag, gegen 14.11 Uhr, wurde die Feuerwehr gemeinsam mit Polizei und Rotem Kreuz in den Einsatz gerufen. Grund war ein Heimrauchmelder, der ohne ersichtlichen Grund ausgelöst hatte. Unter der Leitung von HBI Johann Glauninger rückten zwei Löschgruppen aus. Vor Ort konnte jedoch rasch Entwarnung gegeben werden. Es gab keine Brandgefahr, der Rauchmelder wurde deaktiviert und an die Bewohner übergeben.

Küchenbrand machte schnelles Eingreifen notwendig

„Gute zwei Stunden später wurden wir abermals alarmiert. Diesmal wurden wir gemeinsam mit der einsatzleitenden Feuerwehr Eisbach-Rein und der TMB Sappi Werk Gratkorn zu einem Küchenbrand alarmiert. Sofort rückten wir wieder mit zwei Fahrzeugen zum Einsatzort aus. Gemäß Alarmstichwort rückte unser HLF als erstes Fahrzeug aus und stellte vor Ort einen Atemschutzrettungstrupp. Unser zweites Fahrzeug (RLFA) rückte ebenfalls aus“, heißt es in einem Einsatzbericht der FF Gratwein. Nach rund einer Stunde wurde dieser Einsatz erfolgreich beendet. Im Einsatz standen 14 Mitglieder der FF Gratwein, unterstützt von den Feuerwehren Eisbach-Rein, Btf Sappi Werk Gratkorn, Polizei, Rotem Kreuz und einem Rauchfangkehrer.