Brutaler Raubüberfall in Wien: Frau (24) mit Messer attackiert

In den frühen Morgenstunden am gestrigen Samstag, dem 9. Feber, um 4.15 Uhr, alarmierte ein Passant die Polizei, nachdem er in Wien-Mariahilf eine verletzte Frau am Gehsteig gesehen hatte. Bei der Frau handelt es sich um eine 24-Jährige. Noch vor ihrer Überstellung ins Krankenhaus offenbarte sie gegenüber den Polizisten Schreckliches: Sie wurde Opfer eines schweren Raubüberfalls. Sie gab an, von einem ihr unbekannten Mann niedergestoßen worden zu sein, der versucht hatte, ihre Handtasche zu rauben. Da sie sich stark wehrte, zückte der Täter ein Messer und stach auf sie ein. Die 24-Jährige erlitt Verletzungen im Bauchbereich. Das Landeskriminalamt Wien ermittelt.

Zeugen gesucht Die Wiener Polizei bittet Zeugen, die den Tatverdächtigen vor, während oder nach seiner Flucht gesehen haben, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Hinweise (auch anonym) werden an das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Mitte, unter der Telefonnummer 01-31310-43800 erbeten.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 09.02.2025 um 11:34 Uhr aktualisiert