Blutüberströmte Frau lief in ein Geschäft: Auch zwei Polizisten verletzt

Gestern kam es im 5. Bezirk zu einer Gewalttat an einer Frau, der Mann verletzte zudem noch zwei Wiener Polizisten.

Gestern kam es im 5. Bezirk zu einer Gewalttat an einer Frau, der Mann verletzte zudem noch zwei Wiener Polizisten.

Veröffentlicht am 9. Februar 2025, 11:36 / ©Montage: Alexander Tuma / BMI / Canva

Beamte des Stadtpolizeikommandos Margareten wurden von einem Mitarbeiter eines Geschäfts alarmiert. Eine Frau soll blutüberströmt in das Geschäft geflüchtet sein. Bei Eintreffen der Beamten im Geschäft konnte in Erfahrung gebracht werden, dass die 21-Jährige vor ihrem Mann, der sie geschlagen haben soll, davongelaufen war. Zudem äußerte sie große Angst vor seiner Aggressivität. Sie erhielt anschließend durch die Wiener Berufsrettung notfallmedizinische Versorgung und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Mann verletzte zwei Polizisten

Nachdem die Beamten sich auf den Weg zur besagten Wohnung des Mannes machten, klopften sie an die Tür. Nach mehrmaligem Klopfen wurde die Tür von einem Mann geöffnet, der sich von Beginn an sehr unkooperativ und uneinsichtig zeigte. Bei der Feststellung seiner Identität weigerte sich der Mann, mitzuwirken, und begann unvermittelt, mit Faustschlägen und Fußtritten gegen die Beamten vorzugehen. Daraufhin wurde der 22-jährige Mann (Staatsangehörigkeit: Syrien) vorläufig festgenommen. Im Zuge der Festnahme und der heftigen Gegenwehr des 22-Jährigen wurden zwei Polizeibeamte verletzt.

Er wurde festgenommen

Aufgrund des dringenden Tatverdachtes gegen den 22-Jährigen wurden gegen ihn Betretungs- bzw. Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen, und er wurde aufgrund des Verdachts der mehrfachen schweren Körperverletzung vorläufig festgenommen und angezeigt. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der Festgenommene in eine Justizanstalt überstellt.