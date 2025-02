Toll: In Bleiburg gab es einen doppelten Grund zum Feiern

„In der Jufa-Halle in Bleiburg gab es gestern, Samstag, doppelten Grund zum Feiern: Gesundheitslandesrätin Beate Prettner zeichnete zwei engagierte Vereine mit den Tafeln für „Gesunde Vereine“ aus: die Naturfreunde-Ortsgruppen Bleiburg und Petzen mit den Obleuten Karl-Heinz Pirker (Bleiburg), der vor Ort von seinem Stellvertreter Josef Leitner und Schriftführer Christian Böhm vertreten wurde, und Reinhard Pukel (Petzen). „Ihr seid Vorbilder, wenn es darum geht, zu demonstrieren, wie viel man selbst für sein Wohlergehen tun kann. Ob in der Jugendförderung oder mit Angeboten für die erfahrene Generation: Ihr zeigt, dass Bewegung für alle Altersgruppen positive Gesundheitseffekte mit sich bringt“, gratuliert Prettner zu den Auszeichnungen.

Auszeichnung „Gesunder Verein“

Die Auszeichnung „Gesunder Verein“ ergeht an Vereine, die beständig durch besondere Angebote im Bewegungs- und Gesundheitsbereich für alle Altersgruppen die Menschen in den Kommunen zu mehr Bewegung motivieren. „Mit der Unterabteilung Gesundheitsförderung unterstützen wir die ,Gesunden Vereine‘ finanziell und in der Projektbegleitung, wenn es um die Durchführung und Weiterentwicklung von bedarfsgerechten Angeboten geht. Im Vordergrund steht dabei immer, die Menschen vor Ort zu einem gesünderen Lebensstil zu animieren – sei es durch Workshops und Vorträge, Kursreihen zu Themen wie Bewegung, Ernährung, seelisches Wohlbefinden und vielem mehr“, erklärt Prettner.

Bleiburger Naturfreunde

Die Bleiburger Naturfreunde bieten seit vier Jahren u. a. die Kursreihe „Turnen für Junggebliebene“, begleitet durch eine qualifizierte Physiotherapeutin, an. Der Schwerpunkt liegt auf Gesundheitsförderung der erfahrenen Generation, steigende Teilnehmenden-Zahlen belegen den Erfolg. Seit zwölf Jahren wird außerdem der „Fit-Marsch“ am Nationalfeiertag organisiert. Die Jüngsten können sich seit fünf Jahren unter fachkundiger Aufsicht an der Boulderwand in Bleiburg versuchen.

Klettern ist ein Schwerpunkt

Klettern ist auch einer der Schwerpunkte der Naturfreunde-Ortsgruppe Petzen. Zahlreiche Schulen werden durch meist unentgeltliche Schnupperkurse erreicht, was dazu führt, dass auch immer mehr Kinder und Jugendliche zum ständigen Klettertraining – in der Jufa-Halle in Bleiburg oder im Kletterareal in St. Michael – erscheinen. 2025 ist der Aufbau eines „Ninja-Parcours“ geplant. Die Verleihung der „Gesunder Verein“-Tafeln fand im Rahmen des Abschlussturniers der Boulderkurse für Kinder statt. Unter den Gratulantinnen und Gratulanten befanden sich auch Bleiburgs Bürgermeister Stefan Visotschnig sowie die Landtagsabgeordneten Manuela Lobnik und Hermann Srienz.“