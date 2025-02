Saharastaub trübt den Himmel über Österreich

"Teilweise merkt man es schon - der Himmel ist nicht mehr ganz so blau - die südliche Strömung hat wieder etwas Saharastaub mit im Gepäck", so die Meteorologen der Geosphere Austria.

„Teilweise merkt man es schon – der Himmel ist nicht mehr ganz so blau – die südliche Strömung hat wieder etwas Saharastaub mit im Gepäck“, so die Meteorologen der Geosphere Austria. Ab Sonntag, 9. Feber 2025, soll der Himmel über Österreich einen gelblichen Schleier bekommen. Eine südliche Strömung bringt feinen Saharastaub, der die Sicht leicht eintrüben könnte. Besonders in höheren Lagen wird das Phänomen sichtbar sein und auch auf Autos oder Fenstern könnte sich eine dünne Staubschicht ablagern. Doch laut Geosphere Austria ist das Spektakel nur von kurzer Dauer: „Lange dauert der Spuk aber nicht an, spätestens am Dienstag ist alles wieder weg.“

