Neue Ryanair-Flüge – aber droht der Rückzug aus Österreich?

Ryanair baut sein Angebot in Österreich aus, kündigt aber gleichzeitig an, Flüge abzuziehen, wenn die 12-Euro-Luftverkehrssteuer nicht abgeschafft wird. Die Airline plant fünf neue Strecken für den Sommer 2025, darunter Wien-Salerno, Linz-Bari, Linz-London, Linz-Alicante und Salzburg-Alicante.

Steigende Gebühren in Wien sollen Tourismus und Wachstum gefährden

Ryanair betonte kürzlich, dass der Flughafen Wien zwar ein Rekord-Passagieraufkommen 2024 verzeichnet habe, aber durch steigende Gebühren an Wettbewerbsfähigkeit verliere. „Das Versäumnis Wiens, seine hohen Gebühren zu senken, verbunden mit einer weiteren Gebührenerhöhung um 5 Prozent im Jahr 2025 werden jedoch dazu führen, dass das Verkehrswachstum auf kostengünstigere Flughäfen in ganz Europa verlagert wird. Infolgedessen werden die Flugpreise von/nach Wien weiter steigen, was dem Verkehr, dem Tourismus und den Arbeitsplätzen in Österreich noch mehr schaden wird“, warnt Ryanair.

Werden künftig Flüge gestrichen?

Die Fluggesellschaft sieht die neue Regierung Österreichs am Ball. Die 12-Euro-Luftverkehrssteuer solle abgeschafft werden. Länder wie Schweden, Ungarn und Italien haben diese bereits gestrichen. „Österreich ist nach wie vor eines der wenigen EU-Länder, die noch damit zu kämpfen haben, das Verkehrsaufkommen aus der Zeit vor Covid zu erreichen. Dies gilt trotz des Wachstums von Ryanair in Österreich. Ryanair ist die einzige Fluggesellschaft, die in Europa ein Verkehrswachstum verzeichnet und die Kosten sind der wichtigste Faktor, den wir bei der Entscheidung über die Stationierung unserer neuen Flugzeuge und Verkehrswachstum berücksichtigen“, so Ryanairs CEO Michael O’Leary.