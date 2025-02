Grüne treten in über 100 Gemeinden zur Gemeinderatswahl an

Bei der Gemeinderatswahl 2025 treten die Grünen in über 100 steirischen Gemeinden an.

Laut Landessprecherin Sandra Krautwaschl ist das Interesse an politischem Engagement innerhalb der Partei gestiegen. Besonders in den letzten Monaten hätten sich vermehrt Ehrenamtliche gemeldet, um sich in ihren Gemeinden einzubringen. Die Grünen setzen auf eine dezentrale Wahlkampfstrategie. „Die dringendsten Herausforderungen sind von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich,“ erklärt Landesgeschäftsführer Timon Scheuer. Während in manchen Orten sichere Geh- und Radwege eine zentrale Rolle spielen, stehen anderswo Themen wie Kinderbetreuung oder Maßnahmen gegen Bodenversiegelung im Vordergrund.

Wahlkampfmaterial und Budget

Die Landespartei unterstützt die lokalen Gruppen mit verschiedenen Wahlkampfmaterialien, darunter Plakate, Flyer und Online-Anzeigen. Zusätzlich stehen Werbemittel wie Schokolade oder Blumensamen zur Verfügung. Die Wahlkampfkosten belaufen sich auf rund 400.000 Euro, wobei die Gemeinden über Teile des Budgets eigenständig verfügen.

Appell an die Wähler

Mit Blick auf die Wahl erinnert Scheuer an das knappe Ergebnis von 2020 in Frohnleiten, wo die Grünen den Einzug in den Gemeinderat um eine einzige Stimme verpassten. Auch Krautwaschl betont die Bedeutung der Wahl für die lokalen Gremien und ermutigt die Bürger, ihre Stimme gezielt für den Gemeinderat einzusetzen.