Pizza Margherita im Preis-Check: Hier zahlst du in Österreich am meisten

Margherita, Salami oder doch lieber Prosciutto? Pizza gibt es wahrlich in den verschiedensten Sorten und Formen. Nicht zu wundern, dass sie als eines der beliebtesten Gerichte der Österreicher gilt. Anlässlich des Welt-Pizza-Tags, am 9. Feber, veröffentlichte foodora den Pizza-Index 2025.

Margherita, die Lieblingspizza der Österreicher

Das Ergebnis: Egal, ob in der Großstadt oder in kleineren Orten – laut dem foodora Pizza-Index 2025 ist das Preis-Leistungs-Verhältnis bei Pizzen überall ausgewogen. Besonders beliebt bleibt die klassische Margherita. Alexander Gaied, CEO von foodora Österreich, betont: „Wir sehen, dass immer mehr Kunden die großartigen Pizza-Angebote auf foodora nutzen – eine Entwicklung, die zeigt, dass Vielfalt und attraktive Preise überzeugen.“

Pizza-Preise im Check

In welchem Bundesland du wie viel für die Pizza Margherita zahlst, siehst du unten in der Tabelle. Aber eines sticht klar hervor: Wien führt sowohl bei den Bundesländern als auch in den Hauptstädten mit einem Durchschnittspreis von 11,60 Euro. Auch Innsbruck (11 Euro) und Bregenz (10,70 Euro) gehören zu den teureren Städten. Am günstigsten ist die Pizza Margherita hingegen im Burgenland mit 8,80 Euro auf Landesebene und in Eisenstadt mit 8,20 Euro in Hinblick auf die Hauptstädte. Auffällig ist, dass in manchen Bundesländern der Preis zwischen dem Landesdurchschnitt und der Hauptstadt abweicht – beispielsweise liegt Linz mit 10,50 Euro über dem oberösterreichischen Durchschnitt von 9,90 Euro.

So viel kostet die Pizza Margherita in den Ländern