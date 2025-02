Koper und Klagenfurt: Verschiedene Kooperationen geplant

Bei dem Besuch stand auch die Besichtigung des Wappenrondeaus in der Kramergasse auf dem Programm: v.l. sieht man auf dem Foto GR Prof. Mag. Alois Dolinar, Vzbgm. Dr. Alexander Kastner sowie die Bürgermeister Christian Scheider und Aleš Bržan.

Veröffentlicht am 9. Februar 2025, 13:25 / ©SK

Geplant sind Kooperationen mit den Kärntner Messen, Wirtschaftsbetrieben und eine Schulpartnerschaft. Seit 2022 besteht zwischen Klagenfurt und der slowenischen Hafenstadt Koper eine Städtepartnerschaft. Kopers Bürgermeister Aleš Bržan stattete Klagenfurt kürzlich einen Besuch ab. Neben der Besichtigung des neu gestalteten Wappenrondeaus in der Kramergasse wurde bei einem Gespräch im Rathaus auch über die künftige Zusammenarbeit gesprochen.

„Beziehung noch recht frisch“

„Die Beziehung zu unserer Partnerstadt Koper ist noch recht frisch. In einem konstruktiven Gespräch näherten wir uns einer vielversprechenden, starken Zusammenarbeit für die Zukunft. Es ist sowohl Bürgermeister Bržan als auch mir sehr wichtig, dass Treffen wie diese öfter stattfinden müssen, um die Partnerschaft zu stärken und sich gegenseitig Inputs zu geben“, sagt Bürgermeister Christian Scheider. Es wurde u. a. über die Möglichkeit diskutiert, Koper als Tourismusdestination auf der Freizeitmesse in Klagenfurt zu präsentieren. Dies würde die Sichtbarkeit der slowenischen Küstenstadt auf dem österreichischen Markt erhöhen und die touristische Zusammenarbeit zwischen beiden Städten intensivieren. Auch mögliche Schulpartnerschaften wurden angesprochen, mit dem Ziel, sprachliche und interkulturelle Kompetenzen zu stärken.

Die Personen nahmen teil

Neben den Bürgermeistern nahmen auch Europareferent Vizebürgermeister Dr. Alexander Kastner sowie GR Prof. Mag. Alois Dolinar (Obmann des Wirtschaftsausschusses) an dem Treffen teil. Letzterer war maßgeblich an der Anbahnung dieser Kooperationen beteiligt und setzt sich weiterhin für deren Weiterentwicklung ein, vor allem im Hinblick auf die Zusammenarbeit zwischen dem Hafen Koper und den Kärntner Betrieben. „Der Besuch von Bürgermeister Aleš Bržan aus Koper ist ein weiterer Schritt zur Vertiefung unserer Städtepartnerschaft. Die geplante touristische Zusammenarbeit und die Schul- und Hochschulpartnerschaft sind hervorragende Ansätze, um den Austausch zwischen unseren Bürgern zu fördern“, so Europareferent Vizebürgermeister Dr. Alexander Kastner abschließend.