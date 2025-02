Unfall, TÃ¼rÃ¶ffnung, Wassertransport â€“ Feuerwehr im Dauereinsatz

Am Donnerstag, dem 6. Feber 2025, wurde die Freiwillige Feuerwehr Weißkirchen in der Steiermark zu einem Verkehrsunfall auf der B77 gerufen. Ein Fahrzeug war von der Fahrbahn abgekommen und im Straßengraben gelandet. Glücklicherweise konnte sich der Fahrer selbst befreien, bevor die Einsatzkräfte eintrafen. Die Feuerwehr übernahm die Absicherung der Unfallstelle, stellte den Brandschutz sicher und unterstützte bei der Fahrzeugbergung. Doch das war nicht der einzige Einsatz: In der Nacht (Mittwoche, 5. Feber 2025) zuvor musste die Feuerwehr zu einer Türöffnung im Gemeindegebiet ausrücken. Zusätzlich führten die Einsatzkräfte einen Wassertransport ans äußere Ende des Löschgebiets am Salzstiegl durch.