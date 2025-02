Amazon startet Same-Day-Lieferung in Wien und Umgebung

Amazon bietet Same-Day-Lieferungen in Wien und Umgebung an.

Amazon erweitert sein Lieferangebot in Österreich und bietet nun auch Same-Day-Lieferung für Prime-Kunden an. Ab sofort können Kunden in Wien und Umgebung Bestellungen bis 11 Uhr (Montag bis Freitag) aufgeben und die Produkte noch am selben Tag bis 22 Uhr erhalten.

Lieferungen am selben Tag in Wien und Umgebung

Die neue Lieferoption steht in Wien sowie in Guntramsdorf, Wiener Neudorf, Perchtoldsdorf, Maria Enzersdorf, Mödling und Brunn am Gebirge zur Verfügung. Zu den verfügbaren Produkten zählen Artikel des täglichen Bedarfs, Elektronik, Bücher, Spielzeug und mehr. Produkte mit Same-Day-Lieferung sind im Bestellprozess entsprechend gekennzeichnet. Die Same-Day-Lieferung ist abhängig von der Verfügbarkeit.