Bodycams im Einsatz: Kärntner Polizei setzt auf mehr Sicherheit

Seit Jahresbeginn sind Polizistinnen und Polizisten in Kärnten flächendeckend mit Bodycams ausgestattet. Diese kleinen Kameras, die direkt an der Uniform getragen werden, sollen in kritischen Situationen sowohl die Sicherheit der Einsatzkräfte als auch die Transparenz für Bürger erhöhen, so berichtet auch Polizeisprecher Werner Pucher im Gespräch mit dem ORF.

Einsatz zur Deeskalation und Beweissicherung

Die Polizei setzt die Bodycams gezielt ein, wenn eine Situation zu eskalieren droht. Polizeisprecher Werner Pucher betont, dass die reine Präsenz der Kameras oft bereits deeskalierend wirkt. Sollte dies nicht ausreichen, dienen die aufgezeichneten Videos als Beweismittel und werden für sechs Monate gespeichert. Die Aufnahmen können im Bedarfsfall vor Gericht herangezogen werden, so heißt es den Berichten des ORF zufolge.

Strenge Datenschutzrichtlinien

Datenschutzrechtliche Bedenken seien unbegründet, da es klare Vorgaben für die Nutzung der Kameras gibt. Grundsätzlich wird der Einsatz angekündigt, es sei denn, es besteht akute Gefahr. Zudem haben die Beamten selbst keinen Zugriff auf die gespeicherten Daten, sodass Manipulation ausgeschlossen ist, wie es vom Polizeisprecher heißt.

Vorbild aus anderen Bereichen

Auch andere Berufsgruppen setzen bereits auf Bodycams. Seit 2018 tragen etwa Zugbegleiter der ÖBB Kameras, um Konflikte zu entschärfen. Die Polizei erhofft sich durch die Einführung eine ähnliche präventive Wirkung, um herausfordernde Situationen sicherer zu bewältigen, so Pucher gegenüber dem ORF.