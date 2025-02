Neues Asia-Lokal eröffnet im Grazer Univiertel

Das Asia-Lokal "Hao Chi" eröffnet in der Grazer Zinzendorfgasse

Veröffentlicht am 9. Februar 2025

Es gibt Neuigkeiten aus dem Univiertel: Die einstigen Räumlichkeiten der „Pastaria“ in der Zinzendorfgasse stehen nun schon einige Zeit leer, bald soll dort neues Leben einkehren, wie in der Auslage angekündigt wird. Direkt neben „Dean & David“ eröffnet das Asia-Lokal „Hao Chi“. Über ein konkretes Eröffnungsdatum wird nicht informiert, allzu lang dürfte es aber nicht dauern, wie die Aufschrift „Coming soon“ erahnen lässt. Damit hat die Zinzendorfgasse ein Asia-Restaurant mehr. Nur ein paar Schritte entfernt befinden sich die Lokale „Babe“ und „Noonbar“, direkt ums Eck in der Halbärthgasse das „Sakana“.