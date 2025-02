Erst entwischt, dann geschnappt: Polizei fasst PKW-Einbrecher in City

Am Nachmittag versuchte ein Einbrecher zwei Mal in ein Auto zu gelangen.

Am gestrigen Nachmittag alarmierte ein Zeuge, welcher in der Nähe der Barbaragasse einen laufenden Einbruchsdiebstahl in einen PKW beobachtete, die Polizei. Als die Beamten des Stadtpolizeikommandos Innere Stadt an der Einsatzörtlichkeit eintrafen, berichtete der Zeuge, dass er einen ihm unbekannten Mann gesehen habe, der sich an dem geparkten Fahrzeug zu schaffen machte.

Erste Fahndung erfolglos

Der Verdächtige soll eine Holzlatte von einer gegenüberliegenden Baustelle verwendet haben, um in das Innere des Fahrzeugs zu gelangen. Eine sofort eingeleitete polizeiliche Fahndung verlief zunächst negativ.

Nach einer Stunde nächster Versuch

Etwa eine Stunde nach dem Vorfall verständigte derselbe Zeuge erneut den Polizeinotruf und gab an, dass der Tatverdächtige erneut versuche, in dasselbe Fahrzeug einzubrechen.

Der Tatverdächtige, ein 25-jähriger libyscher Staatsangehöriger, konnte daraufhin von der alarmierten Polizeistreife angehalten und vorläufig festgenommen werden.

Der 25-Jährige wurde wegen des Verdachts des mehrfachen versuchten Einbruchsdiebstahls angezeigt und auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt überstellt.