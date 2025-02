Mit aufgebrochenem Schloss erwischt: Polizei stoppt Fahrraddieb

Ein Passant machte die Polizei auf einen Verdächtigen aufmerksam. Nun sitzt der Mann in der Justizanstalt.

Gestern Abend um 20.30 Uhr verständigte ein Passant den Polizeinotruf. Er soll einen Mann dabei beobachtet haben, wie dieser ein Fahrradschloss aufbrach und versuchte ein Fahrrad zu stehlen. Bei Eintreffen der Beamten wies der Passant auf einen Mann hin, der ein schwarzes Fahrrad in Richtung Gumpendorfer Straße schob. Die Polizeibeamten hielten den verdächtigen Mann an und führten eine Personenkontrolle durch. Dabei stellte sich heraus, dass es sich um einen 29-jährigen afghanischen Staatsangehörigen handelte.

Verdächtiger wurde festgenommen

Am Fahrrad konnten die Beamten ein aufgebrochenes Schloss feststellen. Der Tatverdächtige war nicht in der Lage, einen Besitznachweis für das Fahrrad zu erbringen und verweigerte darüber hinaus jegliche Angaben zur Herkunft des Rades. Er erklärte lediglich, dass er den Schlüssel für das Schloss nicht dabeihatte und deshalb das Schloss aufbrach. Das Fahrrad wurde vorläufig sichergestellt. Der 29-Jährige wurde wegen des Verdachts des Fahrraddiebstahls angezeigt und vorläufig festgenommen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wien wurde er in eine Justizanstalt überstellt.