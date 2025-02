Ohne Führerschein mit 200 km/h auf der Flucht: Auto beschlagnahmt

Am 9. Februar 2025 gegen 0.50 Uhr lenkte ein 18-jähriger Niederösterreicher seinen Pkw entlang der A8 Richtung Voralpenkreuz. Am Beifahrersitz befand sich seine 18-jährige Freundin aus Niederösterreich. Etwa 400 Meter vor der Ausfahrt Ried fuhr eine Zivilstreife der Fremden- und Grenzpolizei Tumeltsham und gab deutliche Folgezeichen in Richtung Abfahrt Ried. Der Lenker reihte sich zunächst hinter dem Streifenwagen ein, um den Polizisten zu folgen. Am Schnittpunkt der Autobahnabfahrt Ried beschleunigte der Lenker plötzlich sein Fahrzeug und fuhr mit erhöhter Geschwindigkeit entlang der A8 weiter.

Polizei nahm Verfolgung auf

Die Polizisten nahmen mit Blaulicht und Folgentonhorn die Nachfahrt auf. Der 18-Jährige fuhr mit Geschwindigkeiten über 200 km/h, überholte andere Verkehrsteilnehmer gefährlich, indem er teilweise ohne Licht und am Pannenstreifen überholte. Der Lenker verließ die A8 bei der Ausfahrt Meggenhofen und fuhr die L 519 Richtung Pichl bei Wels weiter. Dabei durchfuhr er das Ortsgebiet Meggenhofen, mehrere Geschwindigkeitsbeschränkungen auf der L 519 und das Ortsgebiet Kematen am Innbach, ohne seine Geschwindigkeit zu vermindern. Im Ortsgebiet Kematen raste er laut Geschwindigkeitsanzeige mit 132 km/h durch das Ortsgebiet. Dabei schaltete er immer wieder die Beleuchtung seines Fahrzeuges aus und gefährdete somit den Gegen- und Querverkehr. Nach einer Fahrt von 27 Kilometer verlor er in Kematen die Kontrolle über sein Fahrzeug, überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen. Beide Insassen wurden von der Rettung erstversorgt.

Auto wurde beschlagnahmt

Nach Rücksprache mit der Bezirkshauptmannschaft Grieskirchen wurde das Fahrzeug vorläufig beschlagnahmt. Es stellte sich heraus, dass der 18-jährige Lenker trotz vorläufig abgenommenen Führerscheines seinen Pkw gelenkt hatte. Er wird sowohl bei der Bezirkshauptmannschaft als auch bei der Staatsanwaltschaft Ried angezeigt.