EU plant Chip-Pflicht für Katzen: Was Tierhalter jetzt wissen müssen

Die Europäische Union erwägt eine Verordnung, die die verpflichtende Kennzeichnung und Registrierung aller 127 Millionen Katzen in ihren Mitgliedsstaaten vorsieht, auch Österreich wäre dann davon betroffen. Ziel ist es, den illegalen Handel mit Katzen einzudämmen und das Leid herrenloser Tiere zu reduzieren.

Bei Hunden ist es schon gang und gäbe. jetzt sollen auch Katzen gechipt werden.

Kritik an Bürokratie und Kosten

Der österreichische EU-Abgeordnete Alex Bernhuber äußert gegenüber der Konen Zeitung Bedenken hinsichtlich der geplanten Regelung. Er betont die Notwendigkeit, den illegalen Handel zu stoppen und das Tierleid zu mindern, sieht jedoch finanzielle und bürokratische Herausforderungen auf Katzenbesitzer zukommen. „Ein Chip samt Eintragung in die Datenbank kann schnell bis zu 50 Euro pro Tier kosten. Wer mehrere vierbeinige Lieblinge zu Hause hat, muss tief in die Tasche greifen“, so Bernhuber. Zudem befürchtet er ein daraus entstehendes „Bürokratiemonster“. Er plädiert dafür, das Chippen auf freiwilliger Basis zu belassen.

Verantwortung der Besitzer stärken

Durch die verpflichtende Kennzeichnung könnten Besitzer besser in die Verantwortung genommen werden, insbesondere hinsichtlich der Kastration ihrer Freigängerkatzen. Bei Nichteinhaltung könnten Verwaltungsstrafen drohen, was die unkontrollierte Vermehrung von Katzen, auch auf Bauernhöfen oder bei sogenannten „Animal Hoardern“, eindämmen würde.