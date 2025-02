„Romantisches“ Eröffnungsdatum: Grazer Traditionsgasthaus kehrt zurück

Im Kultlokal „Schanzlwirt“ am Leonhardplatz 4 kochen in direkter Nähe zum Universitätsklinikum Graz seit 1416 wechselnde Betreiber auf. Christian Schrempf, der das Restaurant jetzt übernommen hat, will sich beim Konzept an der alten Tradition orientieren. Er ist in der Gastro-Szene kein Unbekannter und war Restaurantleiter bei „El Gaucho“ in München. In der Küche schwingt der erfahrene Stefan Bauer den Kochlöffel.

Eröffnung am Valentinstag

Auf der Speisekarte, die bereits auf der Website eingesehen kann, gibt es bereits einen ersten Vorgeschmack darauf, was die Gäste dort erwartet. Ein Blick darauf offenbart: Der neue „Schanzlwirt“ setzt auf österreichische Hausmannskost. Nun steht auch das genaue Eröffnungsdatum fest: es ist der 14. Februar, auch gemeinhin bekannt als „Tag der Liebe“. „Feiern Sie den Valentinstag bei unserer großen Eröffnung mit einem exklusiven Dinner“, heißt es auf der Website.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 09.02.2025 um 18:00 Uhr aktualisiert