Lotto-Ziehung am Sonntag: Millionengewinn hängt von diesen Zahlen ab

Nachdem die vergangenen drei Lotto-Ziehungen keinen Sechser und damit auch keinen Millionengewinn gebracht haben, geht es am heutigen Sonntag, 9. Februar 2025, beim Dreifachjackpot um knapp vier Millionen Euro, wie die „Österreichischen Lotterien“ bereits am vergangenen Donnerstag erklärten.

Mehrere große Gewinne abseits vom Lotto-Sechser

Während es bei den Lotto-Ziehungen in den vergangenen Tagen also recht „ruhig“ herging, konnte aber sowohl ein Joker-Doppeljackpot am Sonntag vergangene Woche als auch der „LottoPlus“-Sechser am Mittwoch geknackt werden. Während Ersterer insgesamt vier Personen jeweils mehr als 150.000 Euro brachte, war der Solo-Sechser bei „LottoPlus“ mehr als 261.000 Euro wert. Welche Zahlen nun aber am heutigen Sonntag gezogen wurden und Millionen wert sein könnten, erfahrt ihr in der Infobox.