Neue Kompromissvorschläge in Koalitionsgesprächen zwischen FPÖ und ÖVP

In den stockenden Verhandlungen zwischen FPÖ und ÖVP sind am Wochenende neue Kompromissvorschläge zur Ressortaufteilung aufgetaucht. Berichten zufolge könnte das Außenministerium inklusive der EU-Agenden an die ÖVP gehen. Diese Kompetenzen sind derzeit im Kanzleramt angesiedelt und eine Übernahme durch die EU-kritische FPÖ bereitete der ÖVP Sorgen. Im Gegenzug könnte der Bereich Verfassung und Deregulierung im von der FPÖ geführten Kanzleramt verbleiben. Beide Parteien haben diese Informationen bislang nicht offiziell bestätigt.

Innenministerium: Aufteilung der Kompetenzen als Lösung?

Ein weiterer Streitpunkt ist das Innenministerium, das sowohl von FPÖ als auch ÖVP beansprucht wird. Ein möglicher Kompromiss sieht vor, die Asyl- und Migrationsagenden aus dem Innenministerium auszugliedern und in einem eigenen Ministerium unter der Führung der FPÖ zu bündeln. Verfassungsexperten weisen jedoch darauf hin, dass eine solche Aufteilung rechtliche Herausforderungen mit sich bringen könnte, da die Zuständigkeiten des Innenministeriums verfassungsrechtlich festgelegt sind.

Interne Protokolle: Große inhaltliche Differenzen

Abseits der Ressortverteilung zeigen interne Protokolle erhebliche inhaltliche Differenzen zwischen den Verhandlungspartnern. Die FPÖ lehnt beispielsweise eine Teilnahme am WHO-Pandemievertrag ab, strebt einen Austritt aus der NATO-Partnerschaft für den Frieden an und spricht sich gegen die Beflaggung von Amtsgebäuden mit der EU-Fahne aus. In der Asylpolitik fordert die FPÖ unter anderem „Pushbacks“ an den Außengrenzen und stellt das Asylrecht infrage, indem sie dessen Aussetzung durch ein Notgesetz vorschlägt.