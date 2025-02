Trickdiebstahl im Pinzgau: 79-Jährige wird Opfer von Dieben

Am Vormittag des 9. Februar 2025 klingelte eine unbekannte Täterin an der Wohnungstür einer 79-jährigen Frau im Pinzgau. Die Täterin verwickelte die Seniorin in ein Gespräch und drängte sie so, ihre Wohnung zu betreten. Währenddessen konnte sie das Opfer ablenken.

Der zweite Täter dringt in die Wohnung ein

Während die Frau abgelenkt war, betrat ein zweiter, bislang unbekannter Täter die Wohnung unbemerkt. Dieser durchsuchte den Eingangsbereich sowie das Schlafzimmer und entwendete zwei Autoschlüssel, eine Handkasse mit einem geringen Bargeldbetrag sowie mehrere Sparbücher.

Die Täter flüchten mit dem Diebesgut

Nachdem der zweite Täter das Diebesgut durch das Schlafzimmerfenster entwendet hatte, floh er in unbekannte Richtung. Die Täterin verließ wenig später ebenfalls die Wohnung durch die Wohnungstür. Erst danach bemerkte die 79-Jährige den Diebstahl und verständigte die Polizei.

Fahndung nach den Tätern bleibt erfolglos

Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten die beiden Täter bislang nicht gefasst werden. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise. Die Polizei rät, stets vorsichtig zu sein und unbekannte Personen nicht in die Wohnung zu lassen. Ein Türspion oder eine Sprechanlage kann helfen, Besucher zu identifizieren. Auch bei vermeintlichen Amtspersonen oder Handwerkern sollte immer der Dienstausweis geprüft und die Behörde telefonisch kontaktiert werden. Wenn Sie sich unsicher fühlen, zögern Sie nicht, den Polizeinotruf zu wählen.