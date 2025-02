73-Jähriger verfolgt Räuber und sorgt für Festnahme

Veröffentlicht am 9. Februar 2025, 20:21 / ©APA/APA/THEMENBILD/EVA MANHART

Ein 73-jähriger Linzer war am Samstagabend in Linz-St. Magdalena auf dem Heimweg, als ihm plötzlich seine Einkaufstasche entrissen wurde. Doch anstatt sich geschlagen zu geben, nahm der Senior die Verfolgung auf. Der Täter, ein 41-jähriger Mann, versuchte über einen hohen Gitterzaun eines Kinderspielplatzes zu fliehen. Der Pensionist konnte ihn jedoch am Hosenbein festhalten.

Täter tritt Opfer ins Gesicht und flüchtet

Der Räuber wehrte sich mit einem brutalen Fußtritt ins Gesicht des 73-Jährigen, ließ jedoch die gestohlene Einkaufstasche fallen und rannte weiter. Der mutige Verfolger erlitt Verletzungen, konnte aber zusammen mit einer Zeugin eine detaillierte Beschreibung des Täters abgeben.

Polizei spürt Verdächtigen in Straßenbahn auf

Dank der schnellen Fahndung konnte die Schnelle Interventionsgruppe (SIG) den 41-jährigen Verdächtigen wenig später in einer Straßenbahn identifizieren und festnehmen. Bei ihm wurde eine verbotene Waffe entdeckt – trotz eines bestehenden Waffenverbots. Zudem stand der Mann unter Drogeneinfluss. Bei der Einvernahme verweigerte der Mann jegliches Geständnis. Aufgrund der eindeutigen Beweislage wurde er jedoch festgenommen und in die Justizanstalt überstellt.