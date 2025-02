Polizeihubschrauber kreist über Oberkärnten: Suchaktion läuft

Veröffentlicht am 9. Februar 2025, 20:21 / ©Robert Telsing

Am heutigen Nachmittag wurde von einigen 5 Minuten Lesern im Bereich Oberkärnten ein Polizeihubschrauber gesichtet und diese Beobachtungen an uns weitergeleitet. Konkret handelte es sich und Sichtungen im Bereich Lurnfeld, an der Möllbrücke und ebenfalls im Bereich Spittal.

Suchaktion läuft

Auf Anfrage von 5 Minuten bestätigt die Polizei, dass aktuell eine Suchaktion nach einer abgängigen Person am Laufen ist. Diese dauert schon seit einigen Stunden an.