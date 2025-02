Einmal noch die Berge sehen: Emotionaler Tag rührt Steirer zu Tränen

Täglich bekommt der kranke Johannes Besuch von seinen Familienmitglieder, die dafür sorgen, dass es ihm an nichts fehlt. Doch sein größter Wunsch blieb bislang noch unerfüllt, nämlich: einmal noch nach Hause fahren, um dort die Berge von Radmer zu sehen. Dies konnten ihm seine Angehören noch nicht ermöglichen. Der 88-Jährige ist nämlich bettlägerig und benötigt pflegerische- und medizinische Betreuung, wie der „Verein -Rollende Engel-“ berichtet. Und da kamen die Wunscherfüller ins Spiel: Die Tochter von Johannes wandte sich an den „Verein -Rollende Engel-„, welcher den Herzenswunsch des 88-Jährigern wahr werden ließen.

„Die Freude stand ihm ins Gesicht geschrieben“

Bereits nach zwei Tagen begaben sich die ehrenamtlichen Wunscherfüller auf den Weg zu ihrem Fahrgast. Dort angekommen wurden sie liebevoll vom Pflegepersonal sowie der Tochter und natürlich auch von Johannes selbst empfangen. „Die Aufregung und die Freude standen ihm ins Gesicht geschrieben“, berichten die Wunscherfüller von der Vorfreude des 88-Jährigen. Dann konnte die Reise nach Radmer mit einem Spezialfahrzeug beginnen. Es handelt sich dabei um jenen Ort, wo Johannes lebte und jahrelang im Bergwerk arbeitete. Seine Tochter begleitete die Wunschfahrt und hat im Vorfeld bereits viele Sachen für ihren Vater organisiert. So ging es für die Wunscherfüller mit Johannes auf über 1.200 Meter Höhe. Am Berg konnten Vater und Tochter dann einen ganz besonderen Moment zusammen erleben und gemeinsam die Aussicht auf den „Lugauer“ genießen – „ein Ort, wie im Paradies.“

Vater und Tochter schwelgten in Erinnerungen

Die Aktion war ein voller Erfolg: „Johannes blühte richtig auf und man sah ihm an, wie gut ihm die frische Bergluft tut. Später drehten wir noch eine gemeinsame Runde durch seinen Heimatort. Viele Erinnerungen kamen Vater und Tochter und über viele Sachen wurde gesprochen und gelacht“, berichten die Wunscherfüller.

Johannes war zu Tränen gerührt

Zum Schluss gab es noch eine Überraschung für Johannes. Die gesamte Familie versammelte sich bei der Kirche in Radmer und wartete auf ihn. Es ist ein Ort, mit dem der 88-Jährige ganz besondere Erinnerungen verbindet. Der siebenfache Vater brachte all seine Kinder dort zur Taufe, einige von ihnen haben dort sogar geheiratet. Er hatte Freudentränen in den Augen als die Wunscherfüller die Autotüren öffneten und er seine Familie sah. „Alle begrüßten ihn sehr herzlich und freuten sich, dass ihr Mann/Vater/Opa/Uropa nach so vielen Jahren im Pflegeheim doch noch einmal seinen großen Wunsch erfüllt bekommt. Mit der Familie geht es gemeinsam in die Kirche und alles wird noch einmal in Ruhe angesehen und begutachtet“, berichtet der „Verein -Rollende Engel-„.

Johannes wird besonderen Tag noch lange in Erinnerung behalten

Nach einiger Zeit wurde Johannes müde und schwach, es war ein wunderschöner, wenngleich auch anstrengender Tag für ihn. Danach ging es mit den Wunscherfüllern wieder zurück ins Pflegeheim. Dort angekommen bedankte er sich nochmal herzlich beim Team des Vereins „-Rollenden Engel-„, dass ihm diesen wunderschönen Ausflug ermöglichte, den er noch lange in Erinnerung behalten wird.

©Verein Rollende Engel | Einmal noch die Berge von Radmer sehen, war Johannes letzter Herzenswunsch.

Zum Verein -Rollende Engel- Der Verein -Rollende Engel- ist eine ehrenamtliche Organisation, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, schwerkranken Menschen ihren letzten Wunsch zu erfüllen. Dank ihrer Arbeit wurde bereits vielen Familien ihr Herzenswunsch erfüllt. Der Verein besteht seit 2020.

